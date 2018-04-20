Удмуртский филиал Группы "Т Плюс" занял 1 место в корпоративном рейтинге технико-экономических показателей работы за 2017 год

Удмуртский филиал по итогам года получил высокие оценки за эффективность производства энергоресурсов. Это позволило предприятию возглавить рейтинговую таблицу результатов работы всех 13 филиалов, входящих в Группу "Т Плюс".

Система рейтинговой оценки филиалов основана на показателях по основным направлениям деятельности, в том числе это: "технические показатели генерации", "технические показатели тепловых сетей", "экономические показатели". Так, при составлении рейтинга, например, учитывается эффективность предприятий по обеспечению готовности к поставке мощности, сокращению расхода электроэнергии на собственные нужды, выполнению показателя по температуре прямой и обратной сетевой воды, сокращению потерь тепловой энергии.

"Наш коллектив планомерно вел работу по сокращению неплановых затрат, искал точки роста, планировал и реализовывал мероприятия для повышения качества работы. Результатом стало первое место в рейтинге среди всех филиалов "Т Плюс", - прокомментировал достижение директор Удмуртского филиала Дмитрий Федоров. - Это заслуга и наших ТЭЦ, и теплосетей. Мы постепенно, шаг за шагом, повышаем эффективность работы генерирующего оборудования. А также - системы теплоснабжения города, улучшая ее параметры на каждом этапе цепочки – от производства ресурса на ТЭЦ и транспорта по теплосетям до конечного потребителя".

Дмитрий Федоров лично поблагодарил за работу персонал всех производственных площадок филиала – Ижевских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и "Удмуртских коммунальных систем". Он провел встречи с коллективами каждого предприятия,на которых обсудил итоги годового рейтинга компаний "Т Плюс" и задачи и тенденции развития филиала в 2018 году.

