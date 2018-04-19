В филиале "Ивэнерго" приступили к сезону массовых ремонтных работ

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" завершена подготовка к массовым ремонтно-профилактическим работам. Готовность производственных отделений (ПО) филиала к качественному и своевременному выполнению плана ремонтной программы на 2018 год подтвердили специальные комиссии.

Ремонтные работы ивановские энергетики проводят в течение всего года, однако наибольший их объем, направленный на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей и подготовке электросетевого комплекса региона к предстоящей зиме, выполняется в период с апреля по сентябрь.

Линии электропередачи и подстанции – зона повышенной опасности, поэтому основное внимание перед началом массовых ремонтов было уделено подготовке всех категорий персонала методам безопасного производства. Среди них – отработка показательных допусков на различные виды работ на учебно-тренировочных полигонах с обязательной видео-фиксацией и последующим анализом выявленных замечаний. Кроме того, в ходе традиционной акции "День с бригадой" прошла проверка укомплектованности бригад спецодеждой, приспособлениями для безопасного проведения работ, аптечкой первой помощи, инструментами и приборами. Также, была проверена исправность всех стационарных и передвижных источников резервного питания, состояние автотранспорта, грузоподъемных машин и различных механизмов, которые применяются при ремонтах электрооборудования.

Безопасность сотрудников и сторонних лиц являются абсолютным приоритетом деятельности "Ивэнерго", поэтому регулярные проверки оборудования на безопасность и осуществление контроля работающих бригад путем внезапных проверок будут осуществляться в течение всего периода ремонтной кампании 2018 года.

Напомним, что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов ивановским энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт свыше 2000 км воздушных линий электропередачи, более 500 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, а также энергооборудования на 140 подстанциях 35-110 кВ. Особое внимание уделяется работам по расчистке и расширению трасс ВЛ. От древесно-кустарниковой поросли в течение года будет расчищено более 1000 га трасс под ВЛ различного класса напряжения. Эта деятельность уже полным ходом ведется во всех подразделениях "Ивэнерго".

"Ремонтная кампания – один из наиболее ответственных периодов в работе филиала. От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все запланированные мероприятия, зависит безопасное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода и надежное обеспечение электроснабжения жителей Ивановской области. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы подготовка оборудования к периоду максимума нагрузок прошла на самом высоком уровне", - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" Станислав Фаткулин.