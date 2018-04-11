ХКА приглашает в Санкт-Петербург на выставку "Энергетика и электротехника 2018"

ООО "ХКА" приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить экспозицию Холдинга на 25-й Международной выставке "Энергетика и электротехника 2018".
На стенде Альянса будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей промышленности, в том числе для энергетики.
Посетители смогут ознакомиться с последними разработками, выпускаемыми на предприятиях Холдинга, задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями коммерческой службы "Холдинга Кабельный Альянс".
Стенд ООО "ХКА"
№ Е10, павильон F
Место проведения
КВЦ "Экспофорум"
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1
В дни проведения мероприятий будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Интервал движения: каждые 15 минут.
Станция метро "МОСКОВСКАЯ", Московский пр., в конце дома 197.
Время работы выставки
25-27 апреля - с 10:00 до 18:00.