ХКА приглашает в Санкт-Петербург на выставку "Энергетика и электротехника 2018"

ООО "ХКА" приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить экспозицию Холдинга на 25-й Международной выставке "Энергетика и электротехника 2018". На стенде Альянса будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей промышленности, в том числе для энергетики.Посетители смогут ознакомиться с последними разработками, выпускаемыми на предприятиях Холдинга, задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями коммерческой службы "Холдинга Кабельный Альянс".№ Е10, павильон FКВЦ "Экспофорум"г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1В дни проведения мероприятий будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Интервал движения: каждые 15 минут.Станция метро "МОСКОВСКАЯ", Московский пр., в конце дома 197.25-27 апреля - с 10:00 до 18:00.