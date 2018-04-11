 
Подписаться на новости
Новости компаний

ХКА приглашает в Санкт-Петербург на выставку "Энергетика и электротехника 2018"

ООО "ХКА" приглашает Вас и представителей Вашего предприятия посетить экспозицию Холдинга на 25-й Международной выставке "Энергетика и электротехника 2018". На стенде Альянса будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей промышленности, в том числе для энергетики.

Посетители смогут ознакомиться с последними разработками, выпускаемыми на предприятиях Холдинга, задать интересующие вопросы и обсудить условия сотрудничества с представителями коммерческой службы "Холдинга Кабельный Альянс".

Стенд ООО "ХКА"
№ Е10, павильон F

Место проведения
КВЦ "Экспофорум"
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1

В дни проведения мероприятий будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Интервал движения: каждые 15 минут.
Станция метро "МОСКОВСКАЯ", Московский пр., в конце дома 197.

Время работы выставки
25-27 апреля - с 10:00 до 18:00.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

Другие новости рубрики Новости компаний
В помощь проектировщикам: еще больше возможностей ПО IEK® и ITK®
СПЕЦКАБЕЛЬ примет участие в выставке Securika Kazakhstan 2018
Новая линейка автоматических выключателей от Schneider Electric
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно