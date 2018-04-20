За три месяца филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" присоединил к электросетям 262 объекта

За первый квартал текущего года в филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в группу компаний "Россети") от потребителей поступило 322 заявки на технологическое присоединение к сетям мощности 13,4 МВт, из которых 205 заявок на 1 МВт - от физических лиц. Среди них – на увеличение мощности в 3 МВт от промпредприятия, на присоединение 0,4 МВт мощности объектов малой ГЭС, для присоединения энергопринимающих устройств насосной станции в Прохладненском районе на 0,3 МВт.

За три месяца заключено 315 договоров на технологическое присоединение 8,13 МВт, в том числе 203 договора с физлицами на присоединение 0,95 МВт. В их числе договоры на обеспечение энергоснабжения общественно-деловой застройки в г. Баксан (0,2 МВт), многоэтажного жилого дома в с. Шалушка (0,2 МВт) и пр.

За обозначенный период филиал "Каббалкэнерго" осуществил 262 технологических присоединения мощностью 4,74 МВт. При этом фактический показатель присоединенной мощности превысил запланированный практически на 2 МВт. Большая часть присоединений - 155 на 0,7 МВт - пришлась на физических абонентов. А объем в более чем 4 МВт, соответственно, получили 107 предприятий юридической собственности.

Среди них можно выделить физкультурно-оздоровительные комплексы в с. Зольском, с. Прималкинском и г. Майском, клинику в г. Нальчике, инкубатор в с. Старый Черек, автозаправочную станцию и строительную площадку мусоросортировочного комбината в г. Баксане, фруктохранилище в с. Псычох.

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" проводит системную работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры и упрощению, ускорение и удешевление услуг по технологическому присоединению. В случаях, когда не требуется реконструкция сетевой инфраструктуры, срок техприсоединения составляет 80 дней для заявителей, которым необходима мощность 15-150 кВт.

В рамках клиентоориентированной политики филиал "Каббалкэнерго" стремится сделать услугу подключения к сетям максимально понятной и простой для потребителя, в том числе с использованием интернет-сервиса.

Для ускоренного подключения к электросетям действует прием заявок на технологическое присоединение через "Личный кабинет" (http://lk.mrsk-sk.ru/) на веб-сайте МРСК Северного Кавказа.

Заявки в Кабардино-Балкарии можно подавать в пунктах обслуживания потребителей в районных электрических сетях, в пункте работы с потребителями в Нальчике на ул. Калюжного, 190, в исполнительном аппарате филиала "Каббалкэнерго" на ул. Щорса, 6.