Hengtong High Voltage изготовила самый длинный в мире подводный силовой кабель

Компания Hengtong High Voltage Submarine Cable Co. Ltd. (сокращенно - Hengtong High Voltage), дочернее предприятие HENGTONG OPTIC-ELECTRIC - ведущего производителя оптоволоконных кабелей и интегрированного поставщика услуг для китайского сектора ВЧ-связи по электропроводам, - изготовила самый длинный в мире подводный силовой кабель АС XLPE 500 кВ без фабричных соединений. С помощью подобного технологического прорыва Hengtong High Voltage не только продолжает повышать качество своих продуктов, но и укрепляет свои позиции в отрасли.

Подводный XLPE кабель 500 кВ протяженностью 18,15 км без фабричных соединений 10 марта 2018 года успешно прошел заводские приемочные испытания. Завод-изготовитель организовал для всего штата своих сотрудников праздничные торжества в честь достижения столь важной вехи на пути развития технологий производства высококачественных кабельных систем.

Подводная кабельная система 500 кВ занимает ключевое место в реализации важнейшего проекта создания сети передачи электроэнергии в регионе Чжоушань. Кабель обеспечит передачу энергии между офшорными платформами, Нинбо (прибрежным городом в Чжэцзяне) и Чжоушанем.

"Подводный XLPE кабель 500 кВ будет играть важную роль в электроснабжении новой зоны экономико-технологического развития в архипелаге Чжоушань", - завил глава правления Hengtong High Voltage Ли Цзывэй. – "Мы очень гордимся своим вкладом в превращение отметки "сделано в Китае" во всемирный знак качества, а также успехом наших специалистов, сумевших разработать уникальное решение, позволяющее преодолеть значительные технологические трудности. Это решение обеспечит поддержку создания энергетической сети в регионе Нинбо и Чжоушаня".

С момента своего основания компания Hengtong High Voltage реализует различные научно-исследовательские и проектно-конструкторские программы в сфере подводных силовых и коммуникационных кабельных систем. На сегодняшний день, в ассортименте продукции предприятия представлены интегрированные решения, характеризующиеся превосходными характеристиками с точки зрения проектирования, производства, эксплуатации и технического обслуживания.

Параллельно наращиванию своего производственного потенциала Hengtong High Voltage работает над освоением различных зарубежных рынков в рамках своей стратегии глобализации. К примеру, в 2016 году компания поставила свыше 200 км комбинированного оптоволоконного кабеля 220 кВ для проекта государственной электросети в России. Кроме того, Hengtong High Voltage успешно выигрывает тендеры на реализацию многочисленных проектов национального уровня в Египте, Турции, Таиланде, Малайзии, Венесуэле, на Шри-Ланке и т.д.

О компании Hengtong High Voltage

Компания Hengtong High Voltage, основанная в 2009 году, входит в состав HENGTONG OPTIC-ELECTRIC. Передовая высокотехнологичная компания является ведущим игроком в сегменте энергетического Интернета и специализируется на предоставлении интегрированных решений для ВЧ-связи по электропроводам, а также на производстве кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, подводных, оптоволоконных кабелей и сопутствующей продукции.