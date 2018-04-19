Энергетики МРСК Юга открыли сезон ремонтных работ

В ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") начался сезон массовых ремонтных работ и подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. До осени текущего года предстоит отремонтировать 43 силовых трансформатора и более 15 тысяч километров линий электропередачи.

Сезонные ремонтные работы идут полным ходом во всех филиалах МРСК Юга. Энергетики уже произвели ремонт 517 коммутационных аппаратов и более 1,2 тыс. км высоковольтных линий, а также расчистили трассы ВЛ в объеме 265 га.

В планах МРСК Юга на 2018 год, помимо ремонта энергооборудования , замена 23 км грозтроса и 4,9 тыс. опор на высоковольтных линиях. Особое внимание уделяется работам по расчистке трасс высоковольтных линий. В течение года планируется выполнить расчистку 1,1 тыс. га трасс ВЛ.

Отметим, что плановые ремонтные работы в филиалах МРСК Юга производятся в течение всего года. Основной объем работ по ремонту электросетевых объектов, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, подготовке электросетевого комплекса региона к предстоящей зиме выполняется с апреля по сентябрь.