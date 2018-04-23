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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики меняют опоры линий электропередачи Шелковского района Чеченской Республики

Энергетики меняют опоры линий электропередачи Шелковского района Чеченской Республики

23 апреля 2018, 13:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

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За счет обновления основных фондов специалисты Шелковских районных электрических сетей (РЭС) АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") обеспечивают надежность эксплуатации "стареющих" конструкций линий электропередачи.

Выработавшие свой срок амперные опоры линии электропередачи энергетики меняют на железобетонные. Многие из опор отслужили без малого порядка 50 лет. Это предельный срок их безопасной эксплуатации. В результате произошло отклонение некоторых из них от вертикального положения. В последнее время величина крена значительно увеличилась – некоторые опоры даже находились под угрозой падения.

Проводимая замена опор ЛЭП позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, проживающих в ст. Шелкозаводская. На сегодняшний день энергетики уже заменили 7 опор, работа продолжается.

Наравне с этим бригада распределительных сетей проводит вырубку древесно-кустарной растительности вблизи подстанции "Шелковская". Зеленые насаждения, находящиеся в непосредственной близости от проводов воздушных линий электропередачи, могли стать причиной сбоев в работе электросетевых объектов. Выполнение работ по доведению ширины просек до нормативной величины и расчистке трасс ЛЭП является важным условием безопасной эксплуатации сетей.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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