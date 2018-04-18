"Газпром энергохолдинг" провел совещание по вопросам экологии и охраны окружающей среды

19 апреля в Москве прошло совещание по вопросам экологии и охраны окружающей среды среди руководителей технического направления и профильных служб организаций Группы "Газпром энергохолдинг". В мероприятии приняли участие заместитель директора по производству — начальник Производственного управления ООО "Газпром энергохолдинг" Сергей Петелин, представители генерирующих и теплоснабжающих компаний, а также сотрудники крупных коммерческих и научных организаций в области экологии и энергетики.

Охрана окружающей среды, минимизация вредных выбросов и использование высокоэкологичных методов при производстве — приоритетные задачи Группы "Газпром энергохолдинг". Благодаря комплексным мероприятиям по охране окружающей среды на генерирующих предприятиях Группы за последние пять лет валовый объем выбросов загрязняющих веществ уменьшился на 13%, на 10% был снижен выброс парниковых газов. Также было значительно сокращено образование золошлаковых и иных отходов — при этом образовавшиеся отходы в дальнейшем находят применение в строительных работах и используются в металлургической промышленности, что положительно сказывается на экологии в регионах присутствия Группы.

В ходе мероприятия также обсуждались особенности и нововведения в природоохранное законодательство, деятельность генерирующих предприятий в области энергосбережения, вопросы модернизации ТЭС и применения наилучших доступных технологий в производственной практике энергетических компаний.