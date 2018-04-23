Институт Гидропроект принял участие в III Форуме "Многомерная Россия-2018"

Специалисты АО "Институт Гидропроект" приняли участие в III Межотраслевом информационно-технологическом форуме "МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ-2018. Industry 4.0: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры", который состоялся 18 апреля 2018 года в Москве.

Заместитель главного инженера Николай Трифонов рассказал о применении технологий многомерного моделирования на примере объектов энергетики. Институт Гидропроект много лет применяет эту технологию при проектировании гидроэнергетических и водохозяйственных объектов.

"Современные технологии информационного моделирования помогают повысить качество проектной документации, и в дальнейшем сократить сроки строительства и ремонтов. При решении наших проектных задач мы используем системы отечественных разработчиков, которые успешно внедрялись в различных областях промышленности", – комментирует Николай Трифонов, заместитель главного инженера по многомерному моделированию и проектированию АО "Институт Гидропроект".

Форум "МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ" - коммуникационная площадка для обмена опытом по использованию виртуальных моделей инженерных сооружений и территорий для более эффективного решения различных задач в ключевых отраслях экономики РФ, включая ТЭК. Целью форума является популяризация примеров внедрения и действующих инструментов для создания и сопровождения цифровых активов.