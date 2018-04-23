"Каббалкэнерго" принял участие в командно-штабном учении

С 17 по 19 апреля филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" (входит в группу компаний "Россети") принимал участие в крупномасштабном Всероссийском командно-штабном учении, в ходе которого отрабатывались действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и природными пожарами. Цель тренировки – проверка готовности органов управления, сил и средств, привлекаемых к ликвидации различных ЧС, совершенствование способов защиты населения. В учении были задействованы силы Кабардино-Балкарской подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" был представлен аварийно-восстановительной бригадой Баксанских районных электрических сетей в составе четырех человек и с одной единицей специальной техники, укомплектованной необходимым оборудованием и инструментами для ведения аварийно-восстановительных работ.

Ответственным за участие филиала "Каббалкэнерго" в мероприятии выступил специалист по гражданской обороне Хасан Жолдашев, в состав оперативного штаба учений был включен специалист по мобилизационной подготовке Батыр Алакаев.

В рамках подготовительных мероприятий был определен формат взаимодействия с ГУ МЧС России по КБР, проведена работа по корректировке списков и схем оповещения руководящего состава и должностных лиц, а также по проведению инструктажей с дежурными диспетчерами диспетчерской службы по вопросам принятия сигналов управления и своевременного оповещения руководящего состава и специалиста по гражданской обороне.

Поступающая на пульт дежурного диспетчера информация оперативно передавалась руководству филиала, специалисту по гражданской обороне и в оперативно-ситуационный центр МРСК Северного Кавказа. Органы управления мгновенно реагировали на изменяющуюся ситуацию. Подготовительные мероприятия обеспечили эффективное участие филиала "Каббалкэнерго" в учении.

Тренировка прошла в три этапа. В первый день все силы были приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, следующие два дня были посвящены непосредственно ликвидации условных ЧС. Практические действия в Кабардино-Балкарии, как и во всех регионах России, отрабатывались по двум вводным, разработанным по наихудшей обстановке, которая может сложиться во время паводкового и пожароопасного периодов.

Так, по замыслу учений, в результате интенсивных продолжительных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, произошло подтопление населенных пунктов Баксанского муниципального района. В зоне условного подтопления был введен условный режим "Чрезвычайная ситуация".

Силы постоянной готовности Кабардино-Балкарской подсистемы выполнили практические мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и минимизации последствий условного паводка. В условном районе подтопления силами районного звена РСЧС с привлечением инженерной техники и аэромобильной группировки ГУ МЧС России по КБР отрабатывались мероприятия по восстановлению условно поврежденной инфраструктуры. В рамках взаимодействия с ГУ МЧС России по КБР в район ЧС была направлена аварийно-восстановительная бригада Баксанских РЭС, которая принимала участие в мероприятиях по условной ликвидации последствий паводка.

В ходе третьего этапа отрабатывались практические мероприятия по тушению лесных пожаров. Согласно вводной, в результате наземного патрулирования оперативной группой лесной охраны в одном из кварталов Нальчикского лесничества был обнаружен очаг лесного пожара, который распространился в сторону населенного пункта. Возникла угроза населению и возгорания домовладений граждан и социально значимых объектов.

В ходе практических действий проверялась степень готовности органов управления, взаимодействие и координация сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Всего в учениях приняли участие силы и средства Кабардино-Балкарской подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в составе 315 человек и 49 единиц техники, из них от МЧС России - 24 единицы техники и 194 специалиста.