Компания "Турбинные технологии ААЭМ" приняла участие в конференции "Элмаш-2018"

Вниманию участников конференции "Элмаш-2018" был представлен доклад "Анализ магнитного поля и потерь в торцевой зоне статора турбогенератора при вариации системы экранирования", сотрудниками ООО "ААЭМ": главным конструктором турбогенераторов, к.т.н., Е.Ф. Кади-Оглы и техническим директором А.М. Цветковым.

Доклад посвящен влиянию особенностей конструкции турбогенератора на выработку электроэнергии, эксплуатационные расходы и надежность. В частности авторы исследовали зависимость эксплуатационных и энергетических характеристик оборудования от компоновки наиболее загруженной зоны турбогенератора – торцевой зоны статора. В качестве примера был представлен сравнительный анализ двух вариантов компоновки торцевой зоны турбогенератора с внешним и внутренним немагнитным экраном.

Выводы в пользу применения внешнего немагнитного экрана актуальны для ведущих производителей турбогенераторов при определении концепции проектирования торцевой зоны статора.

IX Международная конференция "Элмаш-2018. Электроэнергетика и электротехника. Проблемы и перспективы", организованная международной ассоциацией "Интерэлектромаш", прошла 17 апреля в Москве в рамках выставки "Электро-2018". В конференции приняли участие руководители и специалисты ведущих предприятий энергетического машиностроения, электротехнической промышленности и образования России.