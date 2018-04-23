Медведев утвердил план по повышению энергоэффективности в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил комплексный план по повышению энергоэффективности в РФ.

"Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности. Как известно, мы в этой сфере, по части энергоэффективности, сильно отстаем от лидерских позиций. У нас здесь огромный потенциал, его раскрытие должно позволить сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность, естественно, и промышленности, и сельского хозяйства, снизить издержки энергетических компаний", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, эти задачи будут решаться в комплексе с применением мер госрегулирования и стимулирующих мер. "План включает в себя действия по повышению энергоэффективности регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов", — заключил Медведев.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, в свою очередь, что для повышения энергоэффективности предприятий власти примут ряд мер, включая налоговые льготы и штрафные санкции, а также обязательные закупки энергоэффективных товаров. "До 2025 года повышение энергоэффективности должно составить как минимум 12%, хотя, я считаю, можно достичь и лучших показателей. До 2030 года — не менее 23%, но должны стремиться к цифре 30%", — сказал он.

"Для реализации этих планов предусматриваются дополнительные меры, в том числе типовые банковские продукты, облегчение доступа к энергосервисным контрактам, льготы, включая налоговые, и штрафные санкции за неисполнение соответствующих требований. Считаем, что в комплексе данный набор мер действительно может дать результат", — отметил вице-премьер.

"Если говорить о регулируемых организациях и бюджетных организациях, речь идет прежде всего о закупках. В рамках системы закупок предусматривается обязательные закупки энергоэффективных товаров, энергоэффективных технологий. Это касается и освещения, и многих других вопросов, которые постепенно решаются", — рассказал он. По словам Дворковича, наибольшее повышение энергоэффективности можно получить в электро- и теплоэнергетике.

РИА Новости