Новокузнецкий завод "Русала" сообщил властям Кузбасса о сложностях из-за санкций

Новокузнецкий алюминиевый завод "Русала" сообщил властям Кемеровской области о возникших сложностях из-за санкций и постоянно контактирует с обладминистрацией по этому вопросу, говорится в понедельник в ответе предприятия на запрос РИА Новости.

"Предприятие проинформировало администрацию Кемеровской области о непростой ситуации, которая возникла в результате санкций. Мы находимся в постоянном контакте с руководством региона. Компания является крупным налогоплательщиком для региона", - говорится в ответе. На предприятии не уточнили конкретные предложения и возможные меры поддержки для завода.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают по включенным в список компаниям блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее назвал одним из возможных вариант временной национализации компаний, попавших под новые санкции США, в том числе "Русала". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал временную национализацию одной из экспертных рекомендаций и заявил, что готовых сценариев по поддержке компании пока нет.

В минувшую пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что "Русал" обращался в министерство с предложениями по поддержке алюминиевой отрасли в части переработки первичного сырья.

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