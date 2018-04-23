Ростех консолидирует предприятия, специализирующиеся на создании систем информационной безопасности

Ростех передал ФГУП "НТЦ "Атлас" в управление Концерну "Автоматика". Данный шаг повысит управляемость и даст нужный экономический эффект за счет объединения научно-технического задела ФГУП "НТЦ "Атлас" и производственных мощностей Концерна "Автоматика".

"Атлас" специализируется на разработке и производстве специализированных криптопроцессоров. Концерн "Автоматика", в свою очередь, является крупнейшим предприятием Российской Федерации, специализирующемся на создании информационно-телекоммуникационных систем, в том числе комплексов связи специального назначения с элементами криптографической защиты информации. Данное решение позволит в полной мере использовать консолидированные научно-технические и производственные возможности концерна и ФГУП "НТЦ "Атлас" в разработке и производстве новых образцов унифицированной шифроаппаратуры и специальной техники.

"Взаимодействие предприятий в рамках "Концерна "Автоматика" обеспечит проведение скоординированной научно-технической политики, позволит оптимизировать мощности предприятий и усилит рыночные позиции и концерна, и предприятий в него входящих", - отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Куликов.

Передача ФГУП "НТЦ "Атлас" в управление "Автоматики" является подготовительным этапом перед последующим акционированием федерального государственного унитарного предприятия "Научно-технический центр "Атлас" и внесения 100% акций общества в качестве имущественного взноса Российской Федерации в Госкорпорацию Ростех.

Решение Ростеха о передаче Концерну "Автоматика" полномочий управленческого контроля в отношении ФГУП "НТЦ "Атлас" принято в рамках реализации Указа Президента РФ от 16.11.2017 N 554 "Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех и о внесении изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009".