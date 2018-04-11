СУПР приглашает на презентацию кабеля Long Ethernet

Уже завтра – 24 апреля откроется 30-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий "СВЯЗЬ-2018". Выставка пройдет в рамках "Российской недели высоких технологий", которая является межотраслевой платформой для создания и развития инфраструктуры цифровой экономики России.

Основной темой деловой программы "Российской недели высоких технологий" станет цифровая трансформация.

27 апреля (пятница) технический директор компании СУПР, Александр Макуев выступит с докладом "LAN-кабель Long Ethernet от SUPR". Кабель Long Ethernet – кабель, который позволяет организовывать передачу данных на расстояние до 250 метров (включая передачу питания). Доклад будет содержать информацию о способах организации видеосвязи с помощью кабеля Long Ethernet, экономическую обоснованность его применения по сравнению с другими типами кабелей и много другой полезной информации.

Когда: 27 апреля, с 13:15 до 13:45

Где: ЦВК "Экспоцентр", Павильон №2.3, конференц-зал №3