Сетевики Татарстана изучают опыт внедрения ERP-системы ООО "Башкирэнерго"

17 апреля ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") посетила делегация ОАО "Сетевая компания" Республики Татарстан. Визит татарстанских сетевиков обусловлен изучением программного комплекса "1С: ТОиР Башкирэнерго", являющегося составной частью ERP-системы АО "БЭСК". Данная программа успешно применяется для автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта в ООО "Башкирэнерго". Теперь опыт применения информационной системы вызвал интерес татарстанских коллег.

На презентации программы начальник производственно-технического департамента ООО "Башкирэнерго" Вадим Макаров поделился результатами внедрения информационной системы и рассказал гостям, как протекает промышленная эксплуатация. По его словам, применяемая система позволила повысить прозрачность и качество формируемой в компании отчетности. В результате внедрения программного комплекса увеличилась скорость принятия управленческих решений, информативность и контролируемость бизнес-процессов технического обслуживания и ремонтов электрических сетей.

Главным итогом встречи стал обмен практическим опытом работы между специалистами, руководителями технических служб и отделов двух энергетических компаний. Работникам ООО "Башкирэнерго" также было полезно познакомиться с тонкостями работы электросетевого предприятия Татарстана.

Начальник службы ремонтов ОАО "Сетевая компания" Салават Галиев выразил благодарность за прием делегации и добавил, что полученный опыт, будет использован при принятии решения по автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта.