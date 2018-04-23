Spiegel: антироссийские санкции США грозят Германии острой нехваткой алюминия

Новые американские санкции среди прочего коснулись российского концерна "Русал", являющегося одним из крупнейших производителей алюминия в мире. В результате цены на соответствующее сырьё резко выросли, а промышленные организации Германии подсчитали, что их производству грозит опасная нехватка алюминия. Дефицит ощутят и такие крупные отрасли, как производство автомобилей, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.

Немецкой промышленности грозит опасная нехватка алюминия, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Виной тому — американские санкции от 6 апреля, которые в особенности затронули дела российского концерна "Русал" — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая.

Как сообщается в статье, эмбарго повысило цены на промежуточный продукт производства — оксид алюминия — выросли на 26% в течение недели, приблизившись к 12-летнему максимуму.

Почти треть сырца алюминия, который импортирует немецкая промышленность, Германия закупает у России и в значительной мере — у концерна "Русал". Кроме того, его дочерняя компания в Ирландии играет на рынке решающую роль.

Согласно докладу, подготовленному немецкой отраслевой федерацией производителей металла Wirtschaftsvereinigung Metalle, она незаменима для снабжения Европы оксидом алюминия. Немецкая федерация предостерегает о том, что санкции оказывают существенное влияние на торговые потоки, и это будет ощущаться на всех этапах системы снабжения.

Надёжность поставок и предсказуемость динамики цен теперь гарантировать нельзя, и это коснётся в том числе крупных закупающих ресурсы отраслей, таких, как автомобильное производство. Объединение, представляющее интересы металлургических компаний Германии, призывает политиков как можно скорее найти решение, которое обеспечит надёжность поставок исходного сырья, необходимого для работы отрасли. В противном случае пострадает всё промышленное производство Германии, подчёркивает Der Spiegel.

RT