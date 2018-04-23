TenneT предложил Еврокомиссии компромиссные условия распределения пропускной способности на границе с Данией

Немецкий системный оператор TenneT подготовил и направил в Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции (Directorate General for Competition) свои предложения об изменении условий распределения пропускной способности трансграничных электрических связей в Ютландии, между Западной Данией и Северной Германией. Решение обусловлено начатым в марте 2018 г. Еврокомиссией расследованием о возможном нарушении TenneT антимонопольного законодательства ЕС при распределении пропускной способности датско-немецкого сечения.

В настоящее время между TenneT и датским системным оператором Energinet заключено соглашение о резервировании для TenneT не менее 40% всей пропускной способности (700 из 1 800 МВт) сечения, что, как считают компании-собственники генерации на базе ВИЭ в соседних странах, ущемляет их интересы и препятствует свободному экспорту электроэнергии в Германию.

TenneT предлагает поэтапно в течение полугода увеличить доступную для целей торговли почасовую пропускную способность сечения с 1 100 до 1 300 МВт. При этом, системный оператор получит право уменьшать этот фиксированный объем только в исключительных обстоятельствах, при наличии угрозы надежности работы энергосистемы, а именно: в случае отключения критически важного элемента энергосистемы, недостаточной пропускной способности для осуществления действий по ре-диспетчеризации или организации встречной торговли при ликвидации перегрузки сети, а также в случае обращения другого системного оператора за аварийной помощью.

TenneT также согласен не устанавливать ограничения на расходы по обеспечению доступности пропускной способности на рынке. Данные обязательства будут приняты на девять лет. Вместе с тем, TenneT при поддержке Energinet до тех пор, пока эти обязательства выполняются, настаивает на сохранении нормативного резерва мощности в объеме 500 МВт.

Генеральный директорат проведет по полученным от TenneT предложениям четырехнедельные публичные консультации. Итоговое решение Еврокомиссии в такой ситуации может не содержать выводов о том, имело ли место нарушение антимонопольного законодательства, но юридически обязать TenneT соблюдать взятые на себя обязательства, за невыполнение которых налагается штраф в размере до 10% от общего оборота компании.

