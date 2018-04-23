Утвержден новый национальный стандарт по правилам предотвращения и ликвидации аварий в энергосистемах

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58085-2018 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. Нормы и требования".

Национальный стандарт ГОСТ Р 58085-2018 утвержден приказом Росстандарта от 13 марта 2018 года № 129‑ст. Стандарт был разработан АО "СО ЕЭС" по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 "Электроэнергетические системы" технического комитета по стандартизации ТК 016 "Электроэнергетика".

Стандарт ГОСТ Р 58085-2018 устанавливает основные принципы, нормы и правила, регламентирующие организацию и порядок предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также технологических нарушений в работе электрических сетей и объектов электроэнергетики. Стандарт также регламентирует порядок действий диспетчерского и оперативного персонала по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем.

ГОСТ Р 58085-2018 разработан с учетом опыта применения стандарта организации АО "СО ЕЭС" СТО 59012820.29.240.007-2008 "Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем" и учитывает работы по обновлению отраслевой Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем (CO 153-34.20.561-2003).

Стандарт ГОСТ Р 58085-2018 вводится в действие с 1 сентября 2018 года. С официальным текстом стандарта можно ознакомиться на сайте Росстандарта, а также заказать в интернет-магазине ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ".