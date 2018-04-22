В зоне ответственности "Россетей" в ЦФО осталось менее 5% отключенных  после сильнейшего в истории урагана потребителей

По данным синоптиков, в субботу, 21 апреля 2018 года, Центральный федеральный округ оказался во власти мощного циклона, который в ряде регионов вызвал самый сильный за всю историю метеонаблюдений ураган. В части районов порывы ветра достигали аномальных для данных территорий 30 м/с. Благодаря оперативной реакции специалистов компании "Россети" и её филиалов критической ситуации в электросетевом комплексе удалось избежать - энергетики сразу приступили к ликвидации последствий опасного погодного явления и в первые же часы устранили все технологические нарушения в сети класса напряжения 110 кВ.

По решению Штаба "Россетей", которым руководил лично генеральный директор компании Павел Ливинский, в пострадавшие от разгула стихии регионы были направлены дополнительные силы и средства. Такой подход позволил значительно сократить сроки аварийно-восстановительных работ в сети классов напряжения 6-35 кВ.

Всего единовременно было задействовано свыше 650 бригад общей численностью почти 2500 человек. В их распоряжении находилось более 700 единиц спецтехники.

Для подачи электроэнергии на социально значимые объекты были использованы резервные источники электроснабжения.

В настоящий момент в большинстве регионов работы по устранению технологических нарушений в основной сети завершены. В связи со сложной топологией сети в регионе, незначительные отключения наблюдаются ещё в Тверской области. Над их устранением трудится почти 100 бригад. В остальных районах специалисты "Россетей", которые все время работали в круглосуточном режиме, проверяют заявки отдельных потребителей по сети 0,4 кВ.

Группа "Россети" просит граждан, столкнувшихся с перебоями электроснабжения, обращаться по бесплатным телефонам "горячей линии": 8-800-700-40-70 (Москва и Московская область), 8-800-50-50-115 (Тверская, Тульская, Смоленская область) и 8-800-100-33-00 (Рязанская, Владимирская, Ивановская область).