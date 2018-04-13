АО "ОЭК" ведет работы по расчистке территорий ЛЭП

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2018 года АО "Объединенная энергетическая компания" ведет работы по расчистке просек воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

За I квартал 2018 года силами Централизованной службы линий электропередачи АО "ОЭК" была произведена расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне воздушных линий (ВЛ) 110-220 кВ в объеме 4,875 га. В общей сложности, до начала противопожарного периода, планируется расчистить 6,5 га.

Работы ведутся на территории Москвы. Так, выполнена вырубка и обрезка деревьев на территории ВЛ 110 кВ "Битца –Ясенево", КВЛ "НовоВнуково – Встреча 1,2", КВЛ 220 кВ "Подушкино-НовоВнуково".

Расчистка и уборка древесно-кустарниковой растительности ведется для предотвращения роста растительности на просеках ВЛ. В случае, когда высота древесных насаждений превышает установленные нормативами 4 метра, они могут стать причиной аварий на воздушных линиях электропередачи. Немаловажное значение имеет и ширина просек, которая зависит от напряжения на линии электропередачи. При наступлении неблагоприятных погодных условий (например, сильного ветра, дождя, снегопада) данная мера позволяет предотвратить падение деревьев на ЛЭП и избежать автоматических отключений линий электропередачи и обесточивание питающих центров АО "ОЭК".

Во избежание возгорания порубочных остатков, остающихся после расчистки просек, АО "ОЭК" реализует мероприятия по утилизации древесно-кустарниковой растительности при помощи прицепного измельчителя-дробилки с переработкой древесных отходов в щепу и мульчу с последующей утилизацией и вывозкой порубочных остатков из охранной зоны ВЛ.

Расчистка просек линий электропередачи от древесной и кустарниковой поросли в весенне-осенний период с утилизацией порубочных остатков является упреждающим техническим мероприятием и одним из приоритетных направлений работы Централизованной службы линий электропередачи АО "ОЭК".

Проводимая компанией работа по расчистке трасс ЛЭП и приведению просек в соответствие с существующими нормативами снижает воздействие природных факторов на бесперебойность электроснабжения потребителей, способствует повышению надежности эксплуатации оборудования и снижению риска возникновения технологических нарушений.

