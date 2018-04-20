Энергетики филиала "Ивэнерго" ответили на вопросы предпринимателей

23 апреля представители филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" приняли участие в семинаре-совещании "Повышение информированности заявителей о процедуре технологического присоединения (ТП) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям" для представителей бизнес-сообщества региона.

Целями мероприятия стали создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Ивановской области, повышение информированности заявителей, продвижение интерактивных онлайн-сервисов, увеличение количества заявок на ТП, полученных с использованием сети Интернет. В совещании приняли участие представители Департамента энергетики и тарифов региона, органов исполнительной власти Ивановской области, деловых кругов, общественных организаций, а также смежных сетевых компаний.

Сотрудники "Ивэнерго" рассказали собственникам предприятий и организаций о правилах технологического присоединения к электрическим сетям, сроках исполнения заявок, требованиях, предъявляемых к комплекту документов заявителей. Собравшиеся поинтересовались стоимостью работ по технологическому присоединению, проявили заинтересованность в получении дополнительных услуг, предоставляемых энергетиками. Как отметила специалист Службы взаимодействия с клиентами филиала "Ивэнерго" Татьяна Кудрякова, персонал электросетевой компании берется не только качественно и в срок исполнить свою часть работ по подключению нового объекта к электросети, но и взять на себя обязательства потребителя, выполнив все необходимые работы "под ключ".

В ходе семинара состоялась презентация портала электросетевых услуг http://портал-тп.рф/. Участникам также напомнили, что подать заявку и отследить этапы ее прохождения возможно через личный кабинет на сайте компании www.mrsk-cp.ru. Там же можно узнать о льготах, предусмотренных федеральным законодательством.

Технологическое присоединение (ТП) – одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Ивэнерго". Выполняя свои обязательства по техприсоединению к электросетям, энергетики вносят весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития Ивановской области и улучшения ее инвестиционной привлекательности.

Напомним, получить информацию о технологическом присоединении объектов к сетям энергокомпании можно по бесплатному номеру "горячей линии" 8-800-100-33-00 или по следующим телефонам: (4932) 26-88-88 в г. Иваново, (49343) 41-555 в г. Тейково, (49331) 3-08-58 в г. Кинешма. Направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно в Личном кабинете на сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" http://www.mrsk-cp.ru.

Также для удобства жителей функционирует Центр обслуживания потребителей в г. Иваново (ул. Крутицкая 8/2), работающий по графику: понедельник - четверг - с 08-00 до 17-00, пятница - с 8-00 до 17-00 - только выдача готовых документов и интерактивное заочное обслуживание. Суббота и воскресенье - выходные дни. Пункты по работе с потребителями (ПРП) в г. Кинешма (ул. Желябова, 74 "г") и г. Тейково (ул. Шоссейная, 12) ведут прием посетителей с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00. Суббота и воскресенье - выходные дни.