Энергетики филиала "Оренбургэнерго" организовали встречу-консультацию для жителей Александровского района

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" продолжают проводить встречи-консультации с жителями Оренбургской области по вопросам энергоснабжения. Директор Центрального производственного отделения филиала "Оренбургэнерго" Василий Севостьянов встретился с главами сельских поселений Александровского района.

Энергетики рассказали о работе, проделанной в 2017 году, а также о планах по поддержанию надёжного и качественного энергоснабжения Александровского района на 2018 год.

Так, за 2017 год они провели капитальный ремонт 19 воздушных линий электропередачи, текущий ремонт 25 трансформаторных подстанций, выполнили работы по расчистке просек линий электропередачи от поросли общей площадью 1,9 гектара.

В 2018 году специалисты филиала "Оренбургэнерго" планируют провести капитальный ремонт 28 воздушных линий электропередачи, текущий ремонт 151 трансформаторной подстанции, расчистить просеки линий электропередачи от поросли общей площадью 1,2 гектара.

Василий Севостьянов обратил особое внимание на то, что в мае начнутся ремонтные работы, в это время будут вводиться кратковременные ограничения подачи электроэнергии.

- На линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях работают электромонтеры, для их безопасности объекты обесточиваются не несколько часов, - объяснил Василий Севастьянов.

За трое суток до начала работ сотрудники филиала "Оренбургэнерго" предупредят глав поселковых администраций о точной дате, времени отключения и перечне улиц. На информационных стендах и досках объявлений магазинов, почтовых отделений и ФАПов они разместят объявления. Уточнить информацию можно по телефону диспетчерской службы Александровского района 8 (35359) 21-547.

В завершении встречи Василий Севастьянов призвал глав сельсоветов дополнительно оповещать население об отключениях электроэнергии.