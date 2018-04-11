Комитет Государственной Думы по энергетике провел "круглый стол" на тему "Проблемы законодательного регулирования деятельности нефтегазового сервиса в России"

В мероприятии приняли участие представители Минэнерго и Минпромторга РФ, ведущих аналитических центров, специализирующихся на проблемах ТЭК, нефтегазосервисных компаний, отраслевых общественных организаций.

Открывая дискуссию, председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный отметил, что рынок нефтегазосервиса в России переживает весьма противоречивый период. С одной стороны, наблюдается рост объема нефтесервисных работ, с другой – снижение инвестиционной привлекательности сектора, его трансформация от конкурентного к монопольному, в том числе, экспансия и доминирование иностранных игроков. Соглашение о сокращении добычи нефти "ОПЕК плюс" в целом не оказало негативного влияния на объем бурения, ремонтов и других нефтесервисных услуг в России. Санкции пока также не оказали сильного влияния на рынок, разве что в части сейсморазведки.

При этом в секторе наблюдаются разнонаправленные тенденции. Растет доля нефтесервисных компаний, напрямую принадлежащих или аффилированных с крупными вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями (ВИНК). "Очевидные последствия этого – монополизация сектора нефтесервиса, ценовая дискриминация независимых игроков, обусловленная давлением заказчиков-монополистов, кабальные условия договоров, что приводит к вытеснению независимых компаний. Это, в свою очередь, влечет за собой определенный рост социальной напряженности в нефтегазовых регионах, например, моем родном ХМАО-Югре, снижение инвестиций в независимый нефтесервис, консервацию его технологической отсталости", - заявил Завальный.

Член комитета Государственной Думы по энергетике Юшаа Газгиреев, многие годы проработавший в сфере нефтесервиса, обратил внимание участников на значимость сектора для развития всей экономики страны, ее глобальной конкурентоспособности. Сегодня объем нефтесервисного рынка в России оценивается в 25-30 млрд. долларов, на нем работает порядка 300 компаний, при этом идет постоянный процесс слияний и поглощений, вытеснение из сектора малых и средних компаний. Они просто не могут конкурировать с крупными иностранными игроками – мировыми технологическими лидерами, китайскими компаниями, чью внешнюю экспансию поддерживает государство, и собственными подразделениями ВИНК. Ключевые проблемы сектора на сегодня – отсутствие долгосрочных контрактов и соответствующего финансирования, отсутствие авансирования работ, отсрочки платежей по уже сделанным работам, несправедливость отношений между заказчиками и подрядчиками. В среднем рентабельность компаний сектора сегодня – менее 10%. И без мер господдержки о модернизации и, тем более, инновационном развитии сектора придется забыть на долгие годы.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин обрисовал ряд тенденций в развитии мирового и российского нефтесервиса, а также возможные направления движения при решении проблем отрасли. "Несмотря на мировой кризис цен на нефть 2014 года и санкционное давление на Россию, нефтяники в общем не снизили инвестиции в развитие, прежде всего, в новые технологии добычи – горизонтальное бурение, технологии гидроразрыва пласта, цифровизацию процессов и так далее. Соответственно, нефтесервис также получил какой-то кусок пирога. Другой вопрос, что наши нефтесервисные компании, особенно небольшие, просто не в состоянии предоставить услуги соответствующего уровня. Не случайно во всем мире ответом на усложнение технологий добычи стала, в том числе, консолидация сектора нефтесервиса ради снижения издержек и увеличения возможностей инвестирования в высокие технологии. В этом плане то, что делают отечественные ВИНК, развивая собственный нефтесервис, укладывается в мировые тренды", - отметил Сорокин.

Среди путей повышения уровня технологичности, конкурентоспособности и эффективности российского нефтесервиса заместитель министра энергетики назвал повышение прозрачности его работы, поддержку локализации производства современных зарубежных технологий, необходимых для развития нефтегазосервиса; формирование консорциумов, инжиниринговых центров и инновационных кластеров для стимулирования отечественных разработок; создание полигонов и развитие государственно-частного партнерства для отработки образцов новой техники и технологий; развитие рыночных, в том числе, биржевых, механизмов финансирования модернизации сектора.

Михаил Иванов, директор департамента металлургии и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ, рассказал о той работе по поддержке российского нефтесервиса, его модернизации и импортозамещения, которая сегодня ведется федеральными органами исполнительной власти. Для этого при Минпромторге и Минэнерго создана специальный совет и межведомственная рабочая группа. В рамках господдержки порядка 2 млрд. руб. было выделено на создание отечественного оборудования для сейсморазведки. Порядка 3 млрд. государственного финансирования было выделено на создание оборудования для подводных добычных комплексов. Также поддержка оказывается работам по созданию собственных технологий гидроразрыва пласта, роторно-управляемых систем, цифровых моделей геологоразведочных работ и так далее. По мнению представителя Минпромторга, для поддержки российского нефтесервиса нужно использовать универсальные инструменты, хорошо зарекомендовавшие себя в других отраслях промышленности: льготное кредитование, банковское обеспечение, решение проблемы кассовых разрывов, поддержка программ обновления основных фондов и так далее.

Начальник Управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Светлана Жулина обратила внимание собравшихся на высокую аварийность в секторе, увеличение не только количества собственно аварий, но и объемов ущерба. Во многом это связано именно с существенными пробелами в нормативном обеспечении нефтесервиса. Так, требования к подрядным нефтесервисным организациям и их юридическая ответственность при авариях до сих пор не установлены четко и однозначно. Отсутствуют государственные стандарты и технические регламенты в сфере оборудования и технологий. В отрасли, в отношениях между сервисом и недропользователями отсутствует элементарный порядок. По мнению Ростехнадзора, необходимо внесение изменений в Градостроительный Кодекс РФ, федеральный закон "О недрах", создание разработка технических стандартов. Также необходимо найти адекватное решение вопроса социальной защиты работников сектора.

Представители нефтесервисных компаний, отраслевых ассоциаций и экспертных организаций обозначили свое видение проблем, перспектив и мер поддержки отрасли. Острая дискуссия показала, что взгляды различных участников отрасли, науки и государства на эти вопросы зачастую противоположны. Должно ли государство нормативными мерами ограничивать монополизм и оказывать поддержку независимому нефтесервису, или независимые зачастую не слишком стараются соответствовать требованиям меняющегося рынка, уповая именно на господдержку, и протекционизм лишь усугубит проблему? Можно ли положиться на рынок и дать возможность нефтегазовым компаниям самим выбирать, по какому принципу им решать вопрос нефтесервиса, или это приведет к консервации технологической отсталости и засилию иностранного оборудования и рабочей силы, отобранных лишь по критериям дешевизны? Нужно ли создание государственного холдинга? Должно ли государство брать на себя ответственность за технологическое перевооружение нефтесервиса? Может ли быть использован иностранный опыт развития сектора, например, китайский, норвежский, американский? Практически по каждому из вопросов разворачивались жаркие споры.

Итогом их должно стать внесение обоснованных предложений, высказанных участниками круглого стола, в рекомендации Комитета в адрес профильных органов власти. Среди предложений – передача сектора оказания услуг в сфере добычи нефти и газа в сферу вопросов, находящихся в ведении Минэнерго РФ; развитие программ поддержки импортозамещения оборудования, комплектующих, материалов, услуг и программного обеспечения, отвечающих требованиям к качеству и обслуживанию, локализации современных зарубежных технологий, необходимых для развития нефтегазосервиса; предложения обратить внимание государства на несвоевременность расчетов за выполненные работы ВИНКами с государственным участием с нефтегазосервисными организациями; рассмотреть необходимость разработки дополнительных мер по мотивации ВИНК к освоению и росту доли отечественных технологий в нефтегазосервисе; принять меры по совершенствованию законодательных мер, направленных на устранение недобросовестной конкуренции и демпинга на рынке нефтегазовых услуг и так далее. Проект рекомендаций будет доработан и утвержден комитетом по энергетике в течение ближайшего месяца.