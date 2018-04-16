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Практические вопросы альтернативной энергетики обсудят на РМЭФ

Практические вопросы альтернативной энергетики обсудят на РМЭФ

24 апреля 2018, 15:16
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РМЭФ-2018

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26 апреля состоится круглый стол "Корпоративные стратегии в сфере энергетики и климата: как сделать бизнес экологичным и низкоуглеродным". Россия является активным участником процесса выработки климатической политики. Подписанное 12 декабря 2015 года в Париже международное соглашение по климату (COP21) 195 странами мира серьезным образом стимулирует дальнейшее инновационное развитие энергетического сектора, направленное на ускорение развития потребления ВИЭ и природного газа в целях снижения антропогенного воздействия на климатические изменения.

Особая роль в развитии технологий "энергии будущего" принадлежит крупным корпорациям. Именно они формировали в последние годы устойчивый спрос на передовые внешние технологии. Этот спрос продолжает оказывать влияние на развитие крупнейших мировых компаний – производителей оборудования, технологий и сервисных услуг.

Кадровый потенциал, организационно-управленческая культура, инвестиционный ресурс, а самое главное – стратегический вектор развития крупнейших российских корпораций позволяют сделать их безусловными лидерами производственных изменений, основанных на технологических инновациях неоиндустриального развития и "зеленой экономики".

Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола "Корпоративные стратегии в сфере энергетики и климата: как сделать бизнес экологичным и низкоуглеродным".

Спикеры:

  • Юлкин Григорий Михайлович, директор Департамента стратегического планирования и партнерства АНО "Международный центр устойчивого энергетического развития" под эгидой ЮНЕСКО (МЦУЭР);
  • Плешкин Михаил Леонидович, заместитель директора Департамента энергетики ЕЭК;
  • Гинзбург Александр Самуилович, член Совета НП "ЕВРОСОЛАР Россия", генеральный директор ННФ "Развитие и окружающая среда";
  • Самсонов Роман Олегович, руководитель проекта "Газ и Арктика" Энергетического центра бизнес-школы Сколково;
  • Юлкин Михаил Анисимович, генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Центр экологических инвестиций".

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