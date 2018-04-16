Практические вопросы альтернативной энергетики обсудят на РМЭФ

26 апреля состоится круглый стол "Корпоративные стратегии в сфере энергетики и климата: как сделать бизнес экологичным и низкоуглеродным". Россия является активным участником процесса выработки климатической политики. Подписанное 12 декабря 2015 года в Париже международное соглашение по климату (COP21) 195 странами мира серьезным образом стимулирует дальнейшее инновационное развитие энергетического сектора, направленное на ускорение развития потребления ВИЭ и природного газа в целях снижения антропогенного воздействия на климатические изменения.

Особая роль в развитии технологий "энергии будущего" принадлежит крупным корпорациям. Именно они формировали в последние годы устойчивый спрос на передовые внешние технологии. Этот спрос продолжает оказывать влияние на развитие крупнейших мировых компаний – производителей оборудования, технологий и сервисных услуг.

Кадровый потенциал, организационно-управленческая культура, инвестиционный ресурс, а самое главное – стратегический вектор развития крупнейших российских корпораций позволяют сделать их безусловными лидерами производственных изменений, основанных на технологических инновациях неоиндустриального развития и "зеленой экономики".

Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола "Корпоративные стратегии в сфере энергетики и климата: как сделать бизнес экологичным и низкоуглеродным".

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