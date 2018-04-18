"Силовые машины" посетил посол Республики Куба в России

19 апреля 2018 года "Силовые машины" посетила делегация представителей Республики Куба во главе с послом в Российской Федерации Пеньяльвером Порталем Херардо. В ходе визита гости посетили турбинное производство Ленинградского Металлического завода и провели рабочую встречу с генеральным директором "Силовых машин" Юрием Петреней, заместителем генерального директора – директором по сбыту Алексеем Култышевым и директором по продажам на внешнем рынке Юрием Колесниковым.

– "Силовые машины" – надежный стратегический партнер, с которым мы и дальше намерены развивать сотрудничество в сфере электроэнергетики, – отметил господин Пеньяльвер Порталь Херардо.

Ранее предприятия "Силовых машин" выпускали оборудование для Острова Свободы. Так, турбогенераторы "Электросилы" установлены более чем на 20 энергоблоках, КТЗ изготовил более 70 турбоустановок для ТЭЦ промышленных предприятий, ТКЗ – пять паровых и более 50 единиц подогревателей и водоподготовительного оборудования. Также специалисты компании осуществляли сервисное обслуживание турбогенераторов в мощностном диапазоне от 50 до 100 МВт.

