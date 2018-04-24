Специалисты Смоленскэнерго продолжают профилактическую работу по предотвращению детского электротравматизма

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" продолжают профилактическую работу по предотвращению детского электротравматизма, так как электробезопасность является одним из приоритетных направлений деятельности МРСК Центра. Важной частью этой работы являются тематические занятия, которые энергетики проводят не только в течение всего учебного года, но и во время летних каникул. Уроки, как правило, организуются по инициативе работников филиала Смоленскэнерго.

В 1 квартале 2018 года энергетики посетили 12 учебных заведений области, чтобы обучить смоленских школьников правилам электробезопасности. Около 500 учащихся узнали, почему нельзя играть вблизи линий электропередачи, прикасаться к оборванным проводам и проникать на территорию подстанций. Энергетики продемонстрировали детям знаки безопасности, которые размещаются на всех энергообъектах филиала и предупреждают о смертельной угрозе.

Специалисты Смоленскэнерго еще раз напомнили им, что категорически запрещается влезать на опоры ЛЭП, залезать на крыши и чердаки, вблизи которых проходят линии электропередачи, рыбачить и запускать "воздушных змеев" под проводами и привели примеры несчастных случаев с их сверстниками, которые не соблюдали эти правила.

Из современных увлечений подрастающего поколения смертельную опасность несут селфи на энергообъектах, использование монопода ("палки для селфи") вблизи линий электропередачи, нанесение граффити на энергообъекты. Энергетики показали детям тематические сюжеты, которые еще раз напомнили об опасности таких увлечений вблизи энергообъектов.

Отдельное внимание на занятиях специалисты всегда уделяют безопасному поведению вблизи оборванных проводов. Детей учат ходить "гусиным шагом" - не отрывая ног от земли и друг от друга, ведь такой способ может спасти жизнь в опасной зоне шагового напряжения.

Для закрепления материала специалисты Смоленскэнерго используют обучающие фильмы и мультфильмы о правилах безопасного поведения с электричеством в быту и на улице. Особый интерес у школьников всегда вызывает робот-тренажер, на котором энергетики отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока.