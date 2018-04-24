"Т Плюс" начинает ремонтную кампанию на тепловых сетях

Саратовский филиал "Т Плюс" приступает к проведению ремонтной кампании на объектах теплосетевого комплекса в городах своего присутствия. Основное внимание энергетиков будет сосредоточено на объектах тепловых сетей. В 2018 году энергетики планируют заменить около 34 км трубопроводов разного диаметра Саратове, Энгельсе и Балакове.

Тепломагистрали относятся к опасным производственным объектам. Даже вне отопительного сезона они находится под давлением, а температура циркулирующего по ним теплоносителя составляет порядка +70 градусов по Цельсию. Поэтому к эксплуатации и ремонту этого оборудования энергокомпания подходит самым тщательным образом – при выявлении дефектов или повреждений проводится замена изношенного участка трубы на новый.

Энергетики "Т Плюс" подчеркивают, что альтернативные методы ремонта и восстановления работоспособности трубопроводов (чопики, хомуты и т.д.) не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности и безопасной эксплуатации теплосетевой инфраструктуры и в ходе ремонтной кампании не используются.

Также энергетики напоминают, что с связи прохождением подавляющего большинства теплотрасс под землей и автодорогами, их ремонт может быть сопряжен не только с приостановлением горячего водоснабжения, но и проведением земляных работ. На протяжении летней ремонтной кампании Саратовский филиал "Т Плюс" будет заблаговременно информировать жителей городов о планируемых работах, возможных изменениях схем движения общественного и личного транспорта и т.д.