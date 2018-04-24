В Адыгейском энергорайоне прошли командно-штабные учения

В филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети прошли учения по устранению технологических нарушений, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений в паводковый период.

По легенде учений, в результате прохождения над территорией Краснодарского края и Республики Адыгея циклона с обильными осадками и подъема уровня воды в реках, а также порывистым ветром произошло повреждение линий электропередачи во всех районах зоны обслуживания филиала. В результате стихии было "нарушено" энергоснабжение 20 населенных пунктов и нескольких социально-значимых объектов.

Для ликвидации условной ЧС филиал был приведен в режим повышенной готовности, с последующим переводом в особый режим работы. На место предполагаемых технических нарушений направлены аварийно-восстановительные бригады, незамедлительно приступившие к восстановлению энергообъектов и подключению потребителей к энергоснабжению.

– В ходе тренировки мы отработали взаимодействие с подразделениями МЧС, администрациями муниципальных образований, а также проверили свою готовность обеспечить ликвидацию технарушений и способность восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки. В мероприятиях было задействовано 13 бригад энергетиков в составе 47 человек и 21 единицы техники, – рассказал главный инженер Адыгейского филиала Юрий Петухов.