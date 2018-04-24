В юго-западном энергорайоне прошли противоаварийные учения энергетиков

В зоне ответственности филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети состоялись командно-штабные учения. Энергетики совместно с подразделениями регионального МЧС и администрациями муниципальных образований в течение двух дней отрабатывали оперативные действия персонала в условиях "массовых отключений" электроэнергии.

По легенде учений, в результате шквалистого ветра с порывами до 30 м/с, сильного дождя и подъема уровня рек произошло падение опор, обрывы на воздушных линиях электропередачи в Новороссийском, Анапском, Геленджикском, Крымском и Абинском районах края. Без электроэнергии остались около 1,4 тысяч человек.

Аварийно-восстановительные бригады филиала незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений. Специалисты заменили опоры, подключили девять резервных источников энергоснабжения. В результате условные повреждения оперативно устранили и полностью восстановили электроснабжение потребителей в кратчайшие сроки.

– Подобные мероприятия проводятся регулярно, это позволяет добиться высокого уровня взаимодействия с подразделениями МЧС, администрациями муниципальных образований и, тем самым, повысить эффективность совместной работы при возникновении технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса филиала, – рассказал директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

В двухдневных командно-штабных учениях были задействованы 11 бригад энергетиков в составе 48 человек и 23 единиц техники Юго-Западных электрических сетей.