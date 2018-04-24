Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС подготовлено к половодью

Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с плановым графиком сработано до минимально допустимой отметки (уровня мертвого объема) - 500,0 м. В дальнейшем, по мере роста приточности водохранилище СШГЭС, саянские гидроэнергетики приступят к его плановому наполнению, которое продлится в течение всего половодно-паводкового периода 2018 года.

Ранее в ходе подготовки Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса к половодью специалистами были выполнены ревизия и плановые предупредительные ремонты основного и вспомогательного оборудования, зданий и гидротехнических сооружений, систем автоматики и измерений. Также они провели техническое обслуживание и проверку работоспособности затворов эксплуатационного и берегового водосбросов, насосных станций, кранового оборудования, автономных источников электроснабжения и локальной системы оповещения. После сработки водохранилища специалисты провели комплекс измерений по контролю состояния плотины и оценке готовности гидротехнических сооружений к началу наполнения за счет паводковых вод. Плотина и другие сооружения Саяно-Шушенской ГЭС находятся в безопасном и работоспособном состоянии, каких-либо отклонений от нормы не зафиксировано. Контроль осуществления всех мероприятий ведет Паводковая комиссия предприятия.

По состоянию на 24 апреля 2018 года среднесуточный приток к створу плотины СШГЭС составляет 1400 м3/с, среднесуточный расход воды - 1224 м3/с, свободный объем водохранилища составляет 14,71 км3. Енисейским бассейновым водным управлением установлен режим работы Саяно-Шушенской ГЭС на период с 06.04.18 по 06.05.18 со средними сбросными расходами в диапазоне 1200-1700 м3/с. Пропуск воды ведется с использованием гидроагрегатов электростанции.

По прогнозам Гидрометцентра России в апреле приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище ожидается в пределах 1,71 – 2,59 км3 (норма 1,53 км3), во втором квартале 18,1 - 22,8 км3 (норма 20,2 км3), объем снеговых запасов в бассейне реки Енисей оценивается на 15% выше средних многолетних значений. Специалисты станции регулярно осуществляют комплекс необходимых мероприятий по контролю уровней притока и обеспечению нормального функционирования гидротехнических сооружений станции.

*Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС имеет рабочий объем, который ограничивается двумя отметками уровня верхнего бьефа: минимальным уровнем (УМО — уровень "мертвого объема"), составляющим 500,00 м и нормальным подпорным уровнем (НПУ), составляющим 539,00 м. Все отметки указаны в Балтийской системе высот, отсчёт которых ведётся от среднего многолетнего уровня Балтийского моря. Снижение отметки водохранилища до УМО является ежегодным плановым мероприятием, направленным на формирование свободной емкости водохранилища и подготовку гидротехнических сооружений к весенне-летнему половодью.