За два дня капитализация "Русала" выросла на 122 миллиарда рублей

За последние два дня капитализация "Русала" выросла на 122 миллиарда рублей, свидетельствуют данные торгов.

На резкий рост акций компании повлияли заявления американского Минфина о возможности снятия санкций с "Русала".

На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник подскакивали уже до 31 рубля. Общая капитализация компании с закрытия пятницы выросла на 122,3 миллиарда рублей (около двух миллиардов долларов) и составляла около 471 миллиарда рублей.

К 10:24 мск акции "Русала" росли на 9,7% — до 29,6 рубля, ГДР En+ — на 6,2%, бумаги ГАЗ — на 1,3%, свидетельствуют данные Московской биржи.

К закрытию сегодняшних торгов на Гонконгской фондовой бирже акции "Русала" выросли в цене на 43,42%, до 2,18 гонконгского доллара.

Санкции США

В начале апреля Вашингтон ввел новые ограничительные меры против России. Так, в санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

На этом фоне началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.

Позднее американские власти заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.

РИА Новости