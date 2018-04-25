Более 1,5 млрд рублей по итогам первого квартала 2018 года составляет задолженность за тепло потребителей Марий Эл и Чувашии перед "Т Плюс"

Общая сумма задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения потребителей двух республик перед филиалом "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс по состоянию на 1 апреля 2018 года превысила 1 678,8 млн рублей. Из них, свыше 1 500,8 млн рублей (89,4%) приходится на долю чувашских неплательщиков. По сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года сумма долга всех категорий клиентов компании снизилась на 126,9 млн рублей, что связано с изменением ситуации по оплате полученных теплоресурсов со стороны исполнителей коммунальных услуг вследствие перехода собственников жилых помещений на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией

В структуре общего долга большая его часть относится к сфере ЖКХ регионов – свыше 1 150,0 млн рублей (на 01.04.2017 – 1 340,0 млн руб.). Среди исполнителей коммунальных услуг крупнейшими неплательщиками в 2018 году являются организации Чувашской Республики: ООО "УК Текстильщик", ООО "Реал-Люкс", ООО "УК Надежный", ООО "УК "Олимп", МУП "УК в ЖКХ г. Новочебоксарска", ООО "Специализированная компания №2", ООО "ЖЭК21", ООО "УК Город"", ООО "УК Центральная", ООО УК ЖКХ Инженер", ООО "Светлый город". В Марий Эл - МУП РЭО и НФ, ООО "Домоуправление-11".

Задолженность населения, находящегося на прямых расчетах с энергокомпанией, составляет более 158,0 млн рублей, что выше, чем на 1 апреля 2017 года на 100,0 млн рублей. Рост задолженности связан с переходом в 4 квартале 2017 года на прямые расчеты с "Т Плюс" собственников жилых домов УК-неплательщиков.

Задолженность промышленных предприятий перед "Т Плюс" на 1 апреля 2018 года составляет 65,6 млн. рублей (на 01.04.2017 – 110,1 млн руб.), что во многом объясняется погашением ОАО "Промтрактор" просроченного долга за 2016г.

Задолженность бюджетных организаций на начало апреля составила 68,8 млн рублей (01.04.2017 – 77,5 млн рублей), оптовых покупателей-перепродавцов – 167,8 млн рублей (на 01.04.2017- 163,7 млн руб.), прочих потребителей – 72,8 млн рублей (на 01.04.2017- 55,9 млн руб.)

Для решения проблемы долгов филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" проводится активная досудебная работа с неплательщиками: личные беседы, телефонные обзвоны, направляются уведомления о наличии и необходимости погашения задолженности. В случае неоплаты юридические лица извещаются о возможных последствиях игнорирования счетов – вводе ограничения. Как показывает практика, подобные перспективы заставляют расплатиться многих должников.

Горожанам, накопившим неоплаченные счета, направляются смс-сообщения с напоминаем о необходимости своевременных расчетов, выписываются красные – долговые - квитанции и т.д. В случае нежелания погашать долги энергетики вынужденно обращаются в суды. С начала текущего года в отношении клиентов-физических лиц в суды Марий Эл и Чувашии направлено 1013 заявлений на сумму более 6,2 млн рублей. На основании соответствующих исполнительных документов, уже вынесенных в отношении ряда граждан-должников судами общей юрисдикции регионов, с банковских карт горожан в пользу ресурсоснабжающей организации списано 0,7 млн рублей. Помимо суммы основного долга с неплательщиков взысканы расходы на оплату госпошлины и пени.

Стоит напомнить, что для работы с неплательщиками-физическими лицами филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" привлечено ООО "Агентство Региональная организация по сбору долгов". Данная организация внесена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Деятельность агентства коснется клиентов компании, накопивших долги за услуги отопления и горячего водоснабжения за шесть и более месяцев. Таких должников у филиала порядка пяти тысяч, а общая сумма их задолженности составляет более 88,1 млн рублей.