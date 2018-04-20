Энергетики ДРСК в Амурской области устанавливают птицезащитные устройства на линиях электропередачи

Филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" установил на высоковольтной линии электропередачи в Ивановском районе экспериментальные птицезащитные устройства*. Это позволит обезопасить птиц от поражения электрическим током, а потребителей электроэнергии — от отключений, вызванных коротким замыканием из-за жизнеде ятельности пернатых.

Линия "Полевая – Озерная" для установки системы выбрана не случайно, ее опоры – излюбленное место гнездования дальневосточного аиста, - рассказывает главный инженер филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Александр Воробьев. – В апреле линия уже отключалась, и при осмотре мы нашли строящиеся гнезда. Защита птиц от поражения электрическим током является одним из направлений экологической политики нашей компании. Надеемся, что применение защитных устройств сократит количество аварийных отключений и минимизирует риски гибели птиц, в том числе дальневосточного аиста.

Аисты, которые строят гнезда на опорах, в прошлом году 65 раз стали причиной отключения электроэнергии в Амурской области, в этом году – 24 раза. Птицы селятся на опорах в Тамбовском, Константиновском, Ивановском, Михайловском, Благовещенском, Белогорском и Октябрьском районах. Значительный рост гнездования, а вместе с этим и отключений электроэнергии начали фиксировать после наводнения 2013 года.

*Птицезащитные устройства представляют собой колпак из полимерного материала, устанавливаемый на изоляторы и протектор, монтируемый на провод линии. Такая система исключает случайный контакт птиц с токоведущими частями, и предотвращает загрязнение изоляторов отходами жизнедеятельности птиц.

В случае аварийных отключений просим незамедлительно сообщать по телефону горячей линии АО "ДРСК": 8-800-1000-397 (круглосуточно/бесплатно). Либо обращаться в район электрических сетей по месту проживания.