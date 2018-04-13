Энергетики "Самарских РС" контролируют состояние энергообъектов во время паводка

Прошел пик паводка на Волге – холостые сбросы на Жигулевской ГЭС достигли максимальных значений – 27 тыс. кубомеров в секунду. В период "большой воды" энергообъекты филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" находятся на особом контроле.

Паводок энергетики "Самарских РС" встречают во всеоружии – до его начала был реализован масштабный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение стабильной работы энергооборудования и предотвращение технологических нарушений в период весеннего половодья.

В настоящее время проводится ежедневный мониторинг паводковой ситуации по объектам электросетевого хозяйства, находящимся в зоне риска. Энергетиками повсеместно проводятся обходы участков сетей, круглосуточно контролируются объекты, находящиеся в зонах возможного затопления. Подготовлены резервные источники электроснабжения. Обеспечено дежурство аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных средствами защиты, средствами связи и необходимыми материалами для устранения аварийных ситуаций.

По состоянию на 24.04.2018 все энергообъекты электросетевого комплекса Самарской области в весеннее половодье работают в штатном режиме.

Энергетики напоминают жителям области, что в период весеннего паводка возникает вероятность подтопления объектов электроэнергетики (ЛЭП, ПС, ТП, КТП) паводковыми водами, что в свою очередь приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током. Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности – не приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики на плавсредствах и не проводить работы в охранной зоне ЛЭП без согласования.