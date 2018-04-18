ГК "ССТ" обогревает Мытищинскую ярмарку

Системы антиобледенения ГК "ССТ" применялись при реконструкции дорожного покрытия пандуса оптового продовольственного центра Мытищинской ярмарки.

Для устройства обогреваемого пандуса ГК "ССТ" поставила для Мытищинской ярмарки безмуфтовые секции на основе кабеля ТМФ, шкаф с системой управления на базе терморегулятора PTM-2000 в комплекте с датчиками температуры, осадков и воды. Общая мощность установки составила 15 кВт. Для обогрева пандуса площадью 50 квадратных метров потребовалось 6 секций общей длиной 378 м.

Системы электрообогрева открытых площадей, пандусов и ступеней предназначены для оперативного и автономного удаления снега и наледи без механической чистки, губительной для дорожного покрытия. Применение данного решения позволяет снизить эксплуатационные расходы на ремонт и содержание уличной территории торговых центров, спортивных объектов, учебных и медицинских учреждений, парков и общественных городских пространств. Система антиобледенения существенно повышает безопасность перемещения посетителей в зимнее время и период межсезонья.

Кабель ТМФ в безмуфтовых секциях идеально подошел для укладки под асфальтовое покрытие пандуса Мытищинской ярмарки: он не боится высоких температур и обладает высокой устойчивостью к химически агрессивным средам и нефтепродуктам. Его рабочая температура составляет до +180°C. Безмуфтовая конструкция секций обеспечивает оперативный монтаж — изделия полностью готовы к немедленному использованию сразу после поставки.

Мытищинская ярмарка — один из крупнейших центров торговли Подмосковья. На территории располагаются оптовый продовольственный центр, фермерский рынок, строительный двор "Яуза" и автомаркет "Формула-91". Посещаемость комплекса составляет 1,5 млн человек в месяц.

Системы антиобледенения ГК "ССТ" получили применение на таких знаковых объектах нашей страны, как Исторический музей, ГУМ, Большой театр, Манежная площадь, Храм Христа Спасителя, Живописный мост, МХТ им. А. П. Чехова, Москва-Сити, Казанский кремль.