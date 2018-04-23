Группа Legrand стала спонсором "Музея Истории Телефона"

25 апреля 2018 года в самом центре старой Москвы открывается многофункциональный "Музей Истории Телефона". Группа Legrand стала спонсором данного проекта совместно с компаниями "Мастертел" и 3data.

"Музей Истории Телефона" примечателен не только редкой коллекцией, насчитывающей сегодня около 2000 экземпляров раритетной телефонной техники со всего мира, но и своей многофункциональностью. Пространство музея представляет собой уникальную площадку, на стыке истории, культуры и бизнеса, идеально подходящую для проведения как деловых мероприятий, так и неформальных встреч.

Музей расположился в центре города, в здании старинного особняка, в котором также находится коммерческий моновендорный центр обработки данных (ЦОД) "СК19", полностью оснащенный оборудованием Legrand.

Группа Legrand рада поддержать этот социально-значимый проект, объединяющий в себе элементы культурного наследия и современный ЦОД, являющийся первым в России проектом класса Digital Yard в соответствии с федеральной программой "Цифровая экономика Российской Федерации".

Подробнее о музее, вы сможете узнать на сайте: http://telhistory.ru/