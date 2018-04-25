Китайское производство стали превысило ожидания

Как сообщило Национальное бюро статистики КНР, в марте 2018 г. в стране было выплавлено 73,98 млн. т стали, что на 4,5% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года. Всего за три месяца китайские металлургические компании произвели 212,15 млн. т металла, на 5,4% больше, чем за тот же период годом ранее.

Мартовский объем выплавки стал самым высоким с сентября прошлого года. Среднесуточное производство достигло 2,39 млн. т, что на 2,8% больше, чем в январе-феврале.

Эти результаты стали в определенной мере неожиданностью для специалистов. До 15 марта в 28 крупнейших промышленных центрах КНР действовали ограничения на производство агломерата, чугуна и стали. А в некоторых городах лимиты до сих пор остаются в силе из-за высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Однако, как отмечает Ричард Лю, аналитик из пекинского подразделения британской консалтинговой компании CRU, многие китайские металлургические компании наращивали выпуск, готовясь к ожидаемому весеннему подъему деловой активности. Прежде всего, это относится к предприятиям, на которые не распространялись ограничения.

Данные о высоком объеме производства стали в Китае вызвали спад на национальном рынке и, вероятно, приведут к удешевлению китайской стальной продукции за рубежом. Велика вероятность, что в стране возник избыток предложения проката, особенно, строительного назначения. При этом часть излишков неизбежно будет отправлена на экспорт.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"