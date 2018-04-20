"Ленэнерго" провело публичную презентацию планов развития на ближайшие годы

В понедельник, 23 апреля 2018 года, в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга состоялось публичное обсуждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы (СиПР) и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Ленэнерго" (входит в группу компаний ПАО "Россети").

В слушаниях приняли участие представители "Ленэнерго", комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, региональных органов власти, экспертного сообщества, бизнеса и общественных организаций. Открывая слушания, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук отметил, что Правительство Санкт-Петербурга реализует комплексный подход к развитию электроэнергетики города. Это создает возможности для планомерного развития инженерной инфраструктуры, рационального использования финансовых возможностей, а в конечном итоге способствует повышению качества жизни петербуржцев и повышению конкурентоспособности городских промышленных предприятий.

"Ленэнерго" в рамках презентации корректировок инвестиционной программы представило общественности предложения по реконструкции существующих и строительству новых объектов электроэнергетики, планы по электроснабжению территорий перспективного развития города, а также мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей. Андрей Рюмин отметил, что в 2018-2020 годах сетевая компания построит в Петербурге 16 подстанций и 104 км ЛЭП 35-110 кВ, а также реконструирует 28 подстанций и 183 км ЛЭП 35-110 кВ.

Особое внимание в рамках мероприятия было уделено перспективе создания цифровой сети до 2030 года. Запланирован ввод цифровых подстанций на базе центров питания 110 кВ "Мартышкино", 35 кВ "Детскосельская" и трансформаторной подстанции "Лисий нос".

Будут реализованы инновационные проекты по созданию "Цифрового района электрических сетей" в филиале "Кабельная сеть", комплексная модернизация распределительных сетей Петроградского, Центрального, Курортного, Василеостровского районов. Все эти мероприятия позволят добиться повышения операционной управляемости сети и гибкости системы под нужды потребителей: сделают сетевой комплекс доступным, надежным и экономичным.

"Публичные слушания позволяют нам наладить прямой диалог с властями и общественностью, сделать возможным эффективное взаимодействие с жителями и представителями бизнеса. Это ключевой фактор для поступательного развития электроэнергетической сферы региона, необходимый для роста и расширения производственного потенциала региона. "Ленэнерго" подчеркивает свою готовность к обсуждению актуальных вопросов отрасли. Мы стремимся к тому, чтобы наши планы были прозрачны и понятны каждому потребителю", – отметил генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин.

Также ПАО "Ленэнерго" в рамках мероприятия рассказало о достижениях по совершенствованию процедуры технологического присоединения, которые компания реализовала за последнее время.