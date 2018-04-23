Липецкэнерго вручили диплом призера всероссийского конкурса

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" вошел в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Его ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты РФ. Энергетики получили диплом "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы".

Конкурс проводился в 2017 году среди предприятий и организаций Липецкой области. Участникам предлагали доказать своё лидерство в нескольких направлениях. При отборе лучших учитывались достижения компаний в таких сферах, как соблюдение трудовых прав работников, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни и других. Победителей определяла экспертная рабочая группа на основании утвержденной Минтрудом России методики оценки. Сегодня победителям и призерам в здании администрации Липецкой области вице- губернатор Андрей Козодеров вручил почетные дипломы.

- Бывает, что стремление получить прибыль идет в ущерб интересам работников. В нашем зале сегодня таких руководителей нет. Существует другой подход: предприятие готово вкладывать ресурсы и усилия в комфортные условия и благополучие своих сотрудников, и именно в этом случае предприятие работает на 100 % эффективно. И с такими организациями администрация области всегда готова сотрудничать, - закончил свое выступление заместитель главы администрации Липецкой области.

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года. Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни.

- Для нас диплом всероссийского конкурса - это высокая оценка проводимой социальной политики. На мой взгляд секрет нашего успеха не столько в объеме ресурсов, выделяемых на различные социальные программы, сколько инициатива и творческий подход к активизации человеческого капитала, - прокомментировала награду Липецкэнерго начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Екатерина Мушникова.