МРСК Центра и Приволжья продолжает реализацию арт-проекта по облагораживанию энергообъектов

Энергокомпания продолжает реализацию арт-проекта, направленного на профилактику электротравматизма и защиту энергообъектов от вандализма. Еще одна стена распределительного пункта (РП) №1 на ул. Вокзальная в Нижнем Новгороде была оформлена в технике "граффити" по инициативе ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в преддверии чемпионата мира по футболу.

Выходящая на автомобильную развязку у метромоста стена РП-1 была украшена граффити в 2015 г. Уличные художники изобразили на ней футболиста на фоне стадиона "Нижний Новгород" и подстанции "Стрелка", которая обеспечивает его электроснабжение. За прошедшие несколько лет на этом фасаде РП не появилось ни одной "вандальной" надписи, поэтому в МРСК Центра и Приволжья решили продолжить работу над этим объектом.

На прошлой неделе еще одна стена распределительного пункта №1, обращенная к пл. Революции, была оформлена граффити с изображением нижегородского Кремля, Чкаловской лестницы и фигуры оленя – символа Нижнего Новгорода. Напомним, что арт-проект по оформлению электроустановок рисунками в технике "граффити" реализуется энергетиками ПАО "МРСК Центра и Приволжья" с 2011 г. Инициатива, изначально направленная на профилактику травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса, со временем развилась в программу облагораживания энергообъектов и городского облика в целом. Украшенные граффити трансформаторные подстанции расположены на улицах Звездинка, Г. Лопатина, Должанская, Станиславского, в пер. Вахитова и на Казанской наб., у нижегородской канатной дороги. В 2016 г. граффити были также нанесены на здания в городах Урень и Шахунья. Подобные рисунки не только улучшают внешний вид дворов и улиц, но и препятствуют появлению на энергообъектах вандальных надписей, экономя средства энергокомпании на их повторное окрашивание.