Определены лучшие подразделения МРСК Северного Кавказа в феврале 2018 г.

В МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") подведены итоги корпоративного конкурса на звание "Лучшее управляемое общество, филиал, территориальное подразделение" по результатам выполнения производственных показателей за февраль 2018 г.

По итогам конкурса присвоены следующие звания:

Лучший РЭС – Октябрьским РЭС филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Севкавказэнерго";

Лучшее ЭСО – Энергосбытовому отделению "Зеленчукские электрические сети" АО "Карачаево-Черкесскэнерго";

Лучшие ЭС – Новотроицкие электрические сети филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго";

Лучший филиал – филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго";

Лучшее управляемое Общество – АО "Карачаево-Черкесскэнерго".

Победители корпоративного конкурса МРСК Северного Кавказа определяются ежемесячно по следующим основным критериям: рейдовая работа по выявлению неплательщиков, показатели уровня потерь электроэнергии в сетях, собираемость платежей.