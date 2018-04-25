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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Определены лучшие подразделения МРСК Северного Кавказа в феврале 2018 г.

Определены лучшие подразделения МРСК Северного Кавказа в феврале 2018 г.

25 апреля 2018, 14:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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В МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") подведены итоги корпоративного конкурса на звание "Лучшее управляемое общество, филиал, территориальное подразделение" по результатам выполнения производственных показателей за февраль 2018 г.

По итогам конкурса присвоены следующие звания:

Лучший РЭС – Октябрьским РЭС филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Севкавказэнерго";

Лучшее ЭСО – Энергосбытовому отделению "Зеленчукские электрические сети" АО "Карачаево-Черкесскэнерго";

Лучшие ЭС – Новотроицкие электрические сети филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго";

Лучший филиал – филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго";

Лучшее управляемое Общество – АО "Карачаево-Черкесскэнерго".

Победители корпоративного конкурса МРСК Северного Кавказа определяются ежемесячно по следующим основным критериям: рейдовая работа по выявлению неплательщиков, показатели уровня потерь электроэнергии в сетях, собираемость платежей.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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