Поднять по тревоге: на ликвидацию условного пожара в Северных электрических сетях ушли считанные минуты

В рамках подготовки к пожароопасному периоду в Надымском РЭС филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети прошла совместная тренировка с территориальными подразделениями МЧС.

По легенде на подстанции 110 кВ "Морошка" в силовой трансформатор попадает молния, вследствие чего происходит возгорание трансформаторного масла. При этом второй трансформатор на подстанции планово выведен в ремонт. В результате обесточены социально значимые объекты, центральная котельная и жилые районы города Надыма с населением около 25 тысяч жителей.

Возгорание обнаружили сотрудники охраны через систему видеонаблюдения. В это же время диспетчер Надымского РЭС зафиксировал посадку напряжения и направил на подстанцию дежурного электромонтёра для проверки. В течение нескольких минут учебная вводная была доведена до центрального пункта противопожарной службы и продублирована по телефону спасения 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Надымского района. Оперативно персонал филиала собирает Штаб и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Параллельно электросетевые организации Надыма запускают резервные источники для обеспечения электроэнергией обесточенных потребителей.

В течение пяти минут по тревоге были подняты все службы: противопожарная служба г. Надым, ЕДДС Надымского района, оперативно-выездная бригада филиала по Надымскому району, охрана и автопатруль ООО ЧОО "Ястреб-1". На отработку регламентированных действий у персонала филиала и специалистов служб экстренного реагирования ушло 27 минут. Условный пожар ликвидирован, подстанция поставлена под напряжение.

"В чрезвычайной ситуации крайне важно умение работников своевременно сообщить экстренным службам, – рассказывает специалист группы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне филиала "Северные электрические сети" Надежда Анучина. – В ходе учений закрепляются навыки эффективного взаимодействия с персоналом охраны, отрабатывается скорость и грамотность информирования дежурного диспетчера и руководителей филиала".

По итогам мероприятия прошло совещание руководящего состава предприятий –участников практической тренировки. Действиям работников Надымского РЭС дана положительная оценка.