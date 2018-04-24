"Россети" и власти Дагестана объединяют усилия для модернизации и  повышения качества услуг электросетевого комплекса

Генеральный директор компании "Россети" в ходе рабочего визита в Махачкалу встретился с главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым для обсуждения путей решения вопросов, остро стоящих перед энергетиками.

Стороны договорились усилить взаимодействие для реализации комплекса мер, направленных на построение в Дагестане современной сетевой инфраструктуры, отвечающей по параметрам надежности, качества и защищенности от стороннего вмешательства самым высоким требованиям.

Павел Ливинский и Владимир Васильев согласовали план совместных действий в части консолидации группой "Россети" сетевых активов на территории республики, создания, в том числе тарифно-балансовых, решений, необходимых для модернизации сетевых объектов, а также усиление борьбы с бездоговорным и безучетным потреблением.

Отдельно Павел Ливинский доложил о готовности регионального филиала к проведению всероссийских учений энергетиков в Дагестане, намеченных на июль-август 2018 года. Их итогом станут модернизация сетевой инфраструктуры и создание системы интеллектуального учета, что приведет к снижению потерь электроэнергии и улучшению качества обслуживания потребителей.