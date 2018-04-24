 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" и власти Дагестана объединяют усилия для модернизации и  повышения качества услуг электросетевого комплекса

Россети и власти Дагестана объединяют усилия для модернизации и  повышения качества услуг электросетевого комплекса

25 апреля 2018, 13:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

Обсудить на форуме

132 просмотра

Генеральный директор компании "Россети" в ходе рабочего визита в Махачкалу встретился с главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым для обсуждения путей решения вопросов, остро стоящих перед энергетиками.

Стороны договорились усилить взаимодействие для реализации комплекса мер, направленных на построение в Дагестане современной сетевой инфраструктуры, отвечающей по параметрам надежности, качества и защищенности от стороннего вмешательства самым высоким требованиям.

Павел Ливинский и Владимир Васильев согласовали план совместных действий в части консолидации группой "Россети" сетевых активов на территории республики, создания, в том числе тарифно-балансовых, решений, необходимых для модернизации сетевых объектов, а также усиление борьбы с бездоговорным и безучетным потреблением.

Отдельно Павел Ливинский доложил о готовности регионального филиала к проведению всероссийских учений энергетиков в Дагестане, намеченных на июль-август 2018 года. Их итогом станут модернизация сетевой инфраструктуры и создание системы интеллектуального учета, что приведет к снижению потерь электроэнергии и улучшению качества обслуживания потребителей.

Компания: ПАО "Россети"

Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
Липецкэнерго вручили диплом призера всероссийского конкурса
Более 1,5 млрд рублей по итогам первого квартала 2018 года составляет задолженность за тепло потребителей Марий Эл и Чувашии перед
МРСК Юга развивает благоприятные условия для частных предпринимателей Калмыкии
Специалисты филиала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно