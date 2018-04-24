Саратовский филиал "Т Плюс" установит современное энергооборудование для МКД Саратова

Саратовский филиал "Т Плюс" приступил к реализации программы по модернизации устаревших котельных в центральной части города. Работы будут вестись в рамках проекта по повышению эффективности Саратовского теплового узла. В ряде многоквартирных домов, где сейчас расположены устаревшие подвальные котельные, появится современное оборудование - котлы шкафного типа. Проектные работы и подготовку документации вела компания "РУП "Белнипиэнергопром".

Новое энергоэффективное оборудование будет смонтировано под индивидуальные особенности каждого конкретного дома. При этом дома будут не просто потреблять ровно столько тепловой энергии, сколько им необходимо, но и делать это в полностью автоматическом режиме. Функционирование котельных, объем выработки тепловой энергии и уровень ее потребления будут запрограммированы с учетом погодных условий. Иными словами, для домов, участвующих в данной программе, будет решена проблема "недотопов" и "перетопов".

Реализуемый Саратовским филиалом "Т Плюс" проект модернизации энергообъектов в центральной части города предусматривает установку порядка 40 котельных шкафного типа. В настоящее время компания ведет конкурентные процедуры по выбору подрядчика.