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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ульяновские энергетики готовы подключить к электросетям новых потребителей

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" продолжают присоединять к электросетям участки, выделенные администрацией города Ульяновска многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство.

Электрификация земель для многодетных семей началась еще в 2014 году. Тогда энергетики построили линии электропередачи 10-0,4 кВ в р.п.Ишеевка, с.Луговое и с.Карлинское. В этом году завершено строительство еще одной линии электропередачи 0,4 кВ в селе Луговое. В ходе строительных работ было установлено и заземлено 24 железобетонные опоры и смонтировано более 700 метров самонесущего изолированного провода.

Отстроенная линия является первым объектом инфраструктуры на выделенном под застройку участке, а также первой линией коммуникаций. В настоящее время в филиал "Ульяновские РС" уже поступило свыше 20 заявок на технологическое присоединение к электросетям от семей, получивших участки именно в этой части поселка. Первый потребитель, выполнивший все требования технических условий и заключивший договор с энергосбытовой организацией, уже подключен по отстроенной линии.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети"

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