В "Газпроме" рассказали о планах финансирования "Северного потока-2"

Согласованный с западными партнерами план финансирования "Северного потока-2" будет осуществлен в намеченный срок, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"У нас вместе с нашими западными партнерами есть план по организации финансирования, который предусматривает различные ситуации. Описывать эти ситуации я считаю неправильным и ненужным. Но то, что было намечено, все фазы финансирования осуществляются в точно намеченный срок", — сказал Медведев, добавив, что российская сторона намерена следовать русской пословице "не буди лихо, пока оно тихо".

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

РИА Новости