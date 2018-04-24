В Германии начато строительство новой ЛЭП для передачи "зеленой" электроэнергии

TenneT приступил к реализации важного для Германии проекта строительства новой ЛЭП для обеспечения передачи т.н. "зеленой" электроэнергии. Воздушно- кабельная ЛЭП (ВКЛ) напряжением 380 кВ и протяженностью 230 км пройдет от ПС Wahle в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе страны до ПС Mecklar в земле Гессен (Hesse) в центрально-западной части страны.

Целью сооружения новой ЛЭП является увеличение пропускной способности электрической сети в целях передачи электроэнергии, выработанной ветровой генерацией, размещенной на севере Германии, в центры потребления на западе и юге. ВКЛ 380 кВ Wahle - Mecklar является третьей ВКЛ, сооружаемой TenneT в Нижней Саксонии.

Ввод в эксплуатацию ВКЛ Wahle-Mecklar, который запланирован на 2021 г., позволит TenneT демонтировать более 200 км существующих ВЛ напряжением 110 кВ на юге Нижней Саксонии и на севере Гессена.

