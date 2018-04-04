В Орелэнерго прошел День охраны труда

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" прошел очередной День охраны труда. Целью этого ежемесячного мероприятия является контроль за соблюдением персоналом правил охраны труда и требований безопасности, предупреждение травматизма и повышение культуры производства работ.

Руководители и специалисты технического блока проверили состояние рабочих мест оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, оснащенность бригад защитными средствами, приспособлениями, инструментом, спецодеждой, укомплектованность рабочих мест аптечками доврачебной помощи.

Для производственного персонала были организованы практические занятия на учебно-тренировочных полигонах, в ходе которых отрабатывались навыки оперативных переключений, оформления нарядов-допусков на производство работ.

По итогам проведения Дня охраны труда сотрудниками управления производственной безопасности и производственного контроля Орелэнерго разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. Проверка их выполнения будет проведена в ходе очередного такого мероприятия, которое пройдет в мае.

- Дни охраны труда, а также проверки рабочих мест проводятся в Орелэнерго регулярно. Системная теоретическая подготовка и отработка практических навыков являются важнейшими составляющими для обеспечения безопасности наших специалистов при производстве работ, - отмечает начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Орелэнерго Иван Швалёв.