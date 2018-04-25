Ввод в эксплуатацию трансграничного соединения Черногория – Италия перенесен на 2019 год

Системный оператор Италии Terna, являющийся наряду с черногорским системным оператором Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES) одним из разработчиков проекта межгосударственного электрического соединения Черногория- Италия (Montenegro-Italy, MONITA) объявил о планируемом завершении проекта в конце 2019 г.

Таким образом, срок ввода соединения в эксплуатацию, намечавшийся первоначально в 2017 г., а затем в 2018 г., был в очередной раз перенесен. Кроме того, Terna объявила о сокращении вдвое пропускной способности соединения (с первоначально планировавшихся 1 200 МВт до 600 МВт). В компании отмечают, что все изменения по проекту согласованы с черногорской стороной.

Трансграничное соединение MONITA общей протяженностью 415 км, из которых 390 км проходит по дну Адриатического моря, состоит из двух HVDC кабелей напряжением ±500 кВ. MONITA свяжет ПС Villanova в Италии и ПС Lastva в Черногории, сооружение которых также входит в объем работ по проекту.

По информации Terna стратегическим планом развития электрических сетей Италии на 2018-2022 гг. предусмотрены инвестиции в размере € 2,8 млрд в развитие национальной электрической сети и сооружение межгосударственных связей.

